2018-10-23T12:43:38+03:00
Общество

Волгоградка лишилась 39 тысяч, поверив неизвестным злоумышленникам

Женщина была уверена, что ее не обманет ни один мошенник
Сергей ВИКТОРОВ
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Женщина была свято уверена, что сможет сходу определить телефонных мошенниковЖенщина была свято уверена, что сможет сходу определить телефонных мошенниковФото: Наталия НЕЧАЕВА
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29-летняя жительница Фролово, прекрасно осведомленная о телефонных мошенниках, стала жертвой неизвестных злоумышленников. Они позвонили женщине и похитили с ее карты крупную сумму денег.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Фроловский» обратилась молодая женщина. Она рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником «Сбербанка» и заявил, что с ее банковской карты «Тинькофф» злоумышленники пытались перевести 19 тысяч рублей. После этого «сотрудник банка» предложил протестировать карту и выполнить несколько операций, чтобы предотвратить списание.

Женщина согласилась, поскольку подумала, что ее дети хотят что-то купить в он-лайн играх, продиктовала номер карты, срок ее действия и трехзначный код на обороте. А через несколько минут она с удивлением обнаружила, что с карты списали 38993 рубля. Полицейским женщина рассказала, что прекрасно знала о способах интернет-мошенничества, но была полностью уверена, что именно с ней этого не случится.

Полиция сейчас ищет мошенников. Известно, что звонили пострадавшей из Самарской области.

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