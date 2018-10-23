Пьяный волгоградец угнал у друга иномарку

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-23T11:58:40+03:00

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40-летнего волгоградца, подозреваемого в угоне иномарки, задержали сотрудники полиции. Мужчина угнал автомобиль у своего товарища.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, несколько дней назад к стражам порядка обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что его знакомый, с которым мужчина вместе выпивал, угнал Renault Logan, принадлежащий заявителю.

Через несколько дней полицейские установили личность и задержали злоумышленника. 40-летний мужчина рассказал, что в день угона он вместе с хозяином иномарки злоупотреблял алкоголем. В качестве «бара» мужчины выбрали салон Renault Logan, хозяином которой был 56-летний мужчина. В какой-то момент счастливый автовладелец отправился в магазин за добавкой. Его гость увидел, что ключи от машины остались в замке зажигания, пересел на водительское кресло, завел мотор и поехал домой. Угнанный автомобиль в технически исправном состоянии нашли у одного из домов по улице Елецкой и вернули хозяину. По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.