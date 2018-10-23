2018-10-23T11:58:40+03:00
Общество

Пьяный волгоградец угнал у друга иномарку

Злоумышленник воспользовался моментом, когда друг ушел в магазин
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Злоумышленник воспользовался оставленными в замке зажигания ключамиЗлоумышленник воспользовался оставленными в замке зажигания ключамиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

40-летнего волгоградца, подозреваемого в угоне иномарки, задержали сотрудники полиции. Мужчина угнал автомобиль у своего товарища.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, несколько дней назад к стражам порядка обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что его знакомый, с которым мужчина вместе выпивал, угнал Renault Logan, принадлежащий заявителю.

Через несколько дней полицейские установили личность и задержали злоумышленника. 40-летний мужчина рассказал, что в день угона он вместе с хозяином иномарки злоупотреблял алкоголем. В качестве «бара» мужчины выбрали салон Renault Logan, хозяином которой был 56-летний мужчина. В какой-то момент счастливый автовладелец отправился в магазин за добавкой. Его гость увидел, что ключи от машины остались в замке зажигания, пересел на водительское кресло, завел мотор и поехал домой. Угнанный автомобиль в технически исправном состоянии нашли у одного из домов по улице Елецкой и вернули хозяину. По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградца отправили в колонию за стероиды из Белоруссии
В Волгоградской области лишили лицензии УК-фантом
Исинбаева не захотела, чтоб аэропорт Волгограда назвали в ее честь
Полторы тысячи домов Волгограда уже получают тепло
Волгоградка лишилась 39 тысяч, поверив неизвестным злоумышленникам
Волгоград не попал в ТОП самых пьющих городов России
18 и 19 декабря изменится расписание поездов Волгоград - Москва и Москва - Астрахань
В Урюпинске потушили пожар на маслоэкстракционном заводе
С 24 октября в Волжском начнется отопительный сезон
В Астрахани пенсионерка отдала экстрасенсу и его помощнице гадалке 800 тысяч рублей
В Волгограде в автобусе пострадала двухмесячная девочка
Волгоградцы стали меньше есть
В Волгограде изъяли из продажи семь партий некачественной молочной продукции
В Волгограде на стоянке сожгли две дорогих иномарки
В Урюпинске загорелся маслоэкстракционный завод
Волгоградские дорожники закончили ремонт улицы Кропоткина
Волгоградцам предлагают проехать на Комсомольском трамвае
В Волгограде обновят семь ДК - в каждом районе, а в Дзержинском построят новый
В Волгоградской области самый дорогой газ для населения
В Волгограде в балке нашли труп мужчины без кистей рук
В Волгограде медику дали семь лет колонии за липовые справки инвалидности
В Волгограде на день оставят без воды целый микрорайон
В Волжском семеро студентов колледжа задержаны за сбыт наркотиков
17-летний волгоградец, сломавший челюсть девушке, отправится в колонию