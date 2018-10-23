2018-10-23T11:18:30+03:00
Общество

Волгоград не попал в ТОП самых пьющих городов России

В рейтинге наш город 20-й из 25
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Выводы сделали на основании опроса. Волгоградцы не признались, что они выпивают.Выводы сделали на основании опроса. Волгоградцы не признались, что они выпивают.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Волгоград опять оказался в «хвосте» рейтинга. Правда, на этот раз в списке самых пьющих городов России. Да-да, это не опечатка, оказывается, в Волгограде пьют гораздо меньше, чем в других мегаполисах страны. По крайней мере, так утверждают эксперты агентства Zoom Market.

Такой вывод эти эксперты сделали на основе проведенного опроса. У жителей 25-ти городов спрашивали одно и тоже: «Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?». И на основе ответов делали выводы.

Спорные, конечно, выводы. Кто ж признается чужому человеку по телефону, что он алкоголик. Да и звонили эксперты наверняка не маргиналам. Но, если верить их выводам, то больше всего пьющих людей живет в Саратове, Ханты-Мансийске и Перми. Волгоград - на 20-м месте. Меньше всего, по данным агентства, пьют в Казани и Нижнем Новгороде.

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