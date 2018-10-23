18 и 19 декабря изменится расписание поездов Волгоград - Москва и Москва - Астрахань

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-23T13:18:59+03:00

График изменится всего на два дня. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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На перегоне Топилы – Спасское, расположенной в Юго-Восточной железной дороги, запланированы ремонтные работы на мосту. Из-за этого железнодорожникам пришлось перекроить расписание всех поездов, следующих по этой ветке. В этот список попали и поезда сообщением «Волгоград-Москва». В пресс-службе Привжд уже предупреждают, что 18 и 19 декабря изменится расписание поездов, следующих в столицу. В частности:

Поезд №1/2 «Волгоград – Москва» отправится из Волгограда 18 декабря в 11:35, прибудет в Москву 19 декабря в 10:07;

Обратный - «Москва – Волгоград» отправится из Москвы 18 декабря в 13:44, прибудет в Волгоград 19 декабря в 10:26;

Поезд №15/16 «Волгоград – Москва»: из Волгограда 18 декабря в 15:38, в Москву 19 декабря в 14:00;

Обратно - «Москва – Волгоград»: из Москвы 18 декабря в 20:09, в Волгограде он будет 19 декабря в 18:37.

Откорректировали и расписание поезда «Камышин – Москва»: из Камышина он отправится 18 декабря в 14:24, прибудет в Москву 19 декабря в 14:28.

Помните, что время прибытия указано московское, а Волгоградская область с 28 октября переходит на местное время - час вперед от Москвы).

Коснутся изменения и расписания поездов «Астрахань-Москва».

Так, поезд №5/6 отправится из Астрахани 17 декабря в 11:40, прибудет в Москву 18 декабря в 14:55. 18 декабря он отбывает в 11:40, в Москве будет 19 декабря в 16:29.

В обратном направлении - «Москва – Астрахань»: из Москвы 19 декабря в 01:50, прибывает в Астрахань 20 декабря в 06:30.

И еще важно: этот поезд будет прибывать отправляться с Казанского вокзала вместо Павелецкого!

Дополнительную информацию пассажиры могут получить по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".