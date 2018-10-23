В Урюпинске потушили пожар на маслоэкстракционном заводе

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-23T10:55:41+03:00

С огнем боролись почти пять часов. Фото: соцсети

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Почти пять часов пожарные боролись с огнем, охватившим склад Урюпинского маслоэкстракционного завода. Справиться с огнем удалось лишь в 10:04.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, общая площадь пожара кровли склада Урюпинского маслоэкстракционного завода составила полторы тысячи квадратных метров. Часть конструкций крыши обрушилась. На месте уже работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. им предстоит выяснить причины возгорания.

Напомним, сообщение о пожаре на складе Урюпинского маслоэкстракционного завода поступило во вторник, 23 октября, в 5:55. С огнем боролись пожарно-спасательные подразделения второго отряда федеральной противопожарной службы. Локализовать возгорание в 7:50, в 8:26 пожарные ликвидировали открытое горение и проливали отдельные тлеющие очаги. Полностью ликвидировать пожар удалось в 10:04.