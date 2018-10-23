2018-10-23T10:44:04+03:00
Общество

С 24 октября в Волжском начнется отопительный сезон

В первую очередь тепло начнут подавать в школы и детсады
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Глава Волжского Игорь Воронин распорядился начать отопительный сезон с 24 октября, не дожидаясь, когда среднесуточная температура достигнет 8 градусов Цельсия (как предполагают правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Правительством РФ).

В первую очередь теплоноситель начнет поступать в школы и детские сады, уточняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского. - На объекты жилищного фонда и прочим потребителям тепло будут подавать в соответствии с программами пуска.

Более подробную информацию о поступлении тепла в дома и ответы на другие вопросы, связанные с началом отопительного сезона, можно получить по телефону «горячей линии», которую запустили в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации. Звонки принимают по телефону 41-33-33 (с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00).

Обращения волжан, касающиеся отопления, также будут принимать в городской диспетчерской службе теплоснабжения по телефону 13-44 (понедельник – пятница с 17.00 до 08.00, суббота, воскресенье – круглосуточно).

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