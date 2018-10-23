В Астрахани пенсионерка отдала экстрасенсу и его помощнице гадалке 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-23T10:20:38+03:00

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Мошенники-экстрасенсы будут существовать ровно столько, сколько будут находиться люди, слепо верящие в их чудотворную силу и в снятие порчи. Так, одна доверчивая астраханка отдала аферистам 800 тысяч рублей. В свои 66 лет она поверила экстрасенсу. Нашла его по объявлению в интернете, когда стало ухудшаться здоровье. Тот, как водится, заявил, что на пенсионерку навели порчу. «Очищал» от порчи по 20 тысяч рублей за сеанс.

Потом занял у бабули 50 тысяч рублей на открытие бизнеса. Но после заявил, что утопил товар вместе с авто и попросил еще денег на обратную дорогу.

На этом этапе подключилась еще и гадалка (как выяснилось позже - подруга экстрасенса), которая заявила, что порча снятая с женщины перешла на ее спасителя, и теперь уже надо спасать его. Чувствуя свою вину, пенсионерка оплатила медиуму еще и лечение, восстановление машины, дорогостоящих адвокатов и даже долг его партнеру по бизнесу. В общей сложности, бабуля отдала аферистам 800 тысяч рублей.

Когда она пришла в банк сделать очередной перевод мошенникам в размере 100 тысяч рублей, сотрудник, услышав историю о переходе порчи, посоветовал женщине срочно обратиться в полицию. Благо, астраханка последовала этому совету.

Теперь на 52-летнего афериста и его 46-летнюю подругу-гадалку завели уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере», сообщили в ГУ МВД по Астраханской области.