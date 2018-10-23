2018-10-23T15:08:42+03:00
Происшествия

В Волгограде в автобусе пострадала двухмесячная девочка

Ребенок ударился головой о спинку сиденья
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двухмесячная девочка получила легкие травмы после инцидента в автобусе. Авария произошла утром понедельника, 22 октября, в Кировском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о происшествии поступило в 10:55. По предварительной информации, 29-летний мужчина, управляя автобусом «Волгабас» ехал по улице 64-й Армии. у дома №58, пытаясь избежать столкновения, он применил экстренное торможение, в результате чего одна из пассажирок не удержала на руках свою двухмесячную дочь и уронила ребенка.

В ПАТП-7, которому принадлежит автобус, уточнили, что автобус подрезала белая иномарка. Водитель общественного транспорта, чтобы избежать ДТП, резко затормозил, в результате чего пассажирка с двухмесячной девочкой на руках по инерции подалась вперед, и ребенок коснулся головой спинки переднего сиденья и получил незначительные травмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградца отправили в колонию за стероиды из Белоруссии
В Волгоградской области лишили лицензии УК-фантом
Исинбаева не захотела, чтоб аэропорт Волгограда назвали в ее честь
Полторы тысячи домов Волгограда уже получают тепло
Волгоградка лишилась 39 тысяч, поверив неизвестным злоумышленникам
Пьяный волгоградец угнал у друга иномарку
Волгоград не попал в ТОП самых пьющих городов России
18 и 19 декабря изменится расписание поездов Волгоград - Москва и Москва - Астрахань
В Урюпинске потушили пожар на маслоэкстракционном заводе
С 24 октября в Волжском начнется отопительный сезон
В Астрахани пенсионерка отдала экстрасенсу и его помощнице гадалке 800 тысяч рублей
Волгоградцы стали меньше есть
В Волгограде изъяли из продажи семь партий некачественной молочной продукции
В Волгограде на стоянке сожгли две дорогих иномарки
В Урюпинске загорелся маслоэкстракционный завод
Волгоградские дорожники закончили ремонт улицы Кропоткина
Волгоградцам предлагают проехать на Комсомольском трамвае
В Волгограде обновят семь ДК - в каждом районе, а в Дзержинском построят новый
В Волгоградской области самый дорогой газ для населения
В Волгограде в балке нашли труп мужчины без кистей рук
В Волгограде медику дали семь лет колонии за липовые справки инвалидности
В Волгограде на день оставят без воды целый микрорайон
В Волжском семеро студентов колледжа задержаны за сбыт наркотиков
17-летний волгоградец, сломавший челюсть девушке, отправится в колонию