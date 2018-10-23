В Волгограде в автобусе пострадала двухмесячная девочка

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-23T15:08:42+03:00

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Двухмесячная девочка получила легкие травмы после инцидента в автобусе. Авария произошла утром понедельника, 22 октября, в Кировском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о происшествии поступило в 10:55. По предварительной информации, 29-летний мужчина, управляя автобусом «Волгабас» ехал по улице 64-й Армии. у дома №58, пытаясь избежать столкновения, он применил экстренное торможение, в результате чего одна из пассажирок не удержала на руках свою двухмесячную дочь и уронила ребенка.

В ПАТП-7, которому принадлежит автобус, уточнили, что автобус подрезала белая иномарка. Водитель общественного транспорта, чтобы избежать ДТП, резко затормозил, в результате чего пассажирка с двухмесячной девочкой на руках по инерции подалась вперед, и ребенок коснулся головой спинки переднего сиденья и получил незначительные травмы.