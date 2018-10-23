Волгоградцы стали меньше есть

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-23T10:13:45+03:00

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Территориальный орган государственной статистики по Волгоградской области посчитал оборот розничной торговли на территории региона. В отчет попал период с января по сентябрь 2018 года.

Как сообщает «КП-Волгоград», по данным статистики за девять месяцев 2018 года оборот розничной торговли в Волгоградской области составил 277,6 миллиарда рублей, что на целый процент больше аналогичного показателя прошлого года. При этом на непродовольственные товары волгоградцы потратили на 2,2 процента больше, чем в прошлом году, а на продовольствие, включая напитки и табак – на 0,4% меньше. К слову, 54,1 процента от общего оборота торговли составляют непродовольственные товары. Доля продовольствия, включая табак и напитки, составляет 45,9%.

Основной удельный вес в обороте розничной торговли составляют предприятия крупного бизнеса (53,3%). На долю индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса приходится 39,8%, ярмарки и рынки занимают 6,9 процента в общем обороте розничной торговли.

При этом отметим, что по данным статистики уровень доходов населения Волгоградской области вырос на целых 3,2 процента.