2018-10-23T09:44:41+03:00
Общество

В Волгограде изъяли из продажи семь партий некачественной молочной продукции

А горе-бизнесменов оштрафовали на 401 тысячу рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Не вся молочная продукция соответствует нормам.Не вся молочная продукция соответствует нормам.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Все мы покупаем молочную продукцию в магазинах. Причем зачастую берем ее для наших деток. А все ли вы уверены в качестве этого товара? Вот сотрудники регионального Роспотребнадзора решили проверить, насколько безопасна молочная продукция на волгоградских прилавках. Взяли 439 проб, и что вы думаете: они нашли массу нарушений.

Проверяли по всем показателям: так, по физико-химическим из 72 взятых проб 8 не соответствуют нормам (11%), по санитарно-химическим все в норме, по микробиологическим - из 266 проб молочной продукции 10 (4%) не соответствовали нормативам, по органолептическим показателям из 84 проб 12 но соответствуют (или 14%). В трех образцах выявили нарушения требований маркировки. В итоге из оборота изъяли семь партий молочной продукции общим весом 36,80 кило.

Естественно, производители и продавцы понесли наказание за такую «халтуру». Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном ведомстве, на юрлиц, предпринимателей и должностных лиц вынесено 13 постановлений, оштрафованы они на сумму 401 000 рублей.

- В адрес руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направлены письма об устранении нарушений; направлены письма в адрес производителей и в территориальные Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ, -уточняют в ведомстве.

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