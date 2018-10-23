2018-10-23T09:14:03+03:00
Происшествия

В Волгограде на стоянке сожгли две дорогих иномарки

Злоумышленников уже ищет полиция
Сергей ВИКТОРОВ
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Две дорогих иномарки сгорели глубокой ночью вторника, 23 октября, в Дзержинском районе Волгограда. Оба автомобиля не подлежат восстановлению.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о происшествии поступило во вторник, 23 октября, в 2:06. На территории автостоянки во дворе дома №71 по улице Ангарской сначала загорелась Toyota Camry 2016 года выпуска, а затем пламя перекинулось на кроссовер Audi Q7, припаркованный неподалеку.

Пламя было настолько сильным, что оба автомобиля полностью выгорели. Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области уже выяснили, что причиной пожара стал поджог, а очагом возгорания стала арка левого переднего колеса Toyota.

Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается. Злоумышленников, уничтоживших две дорогих иномарки, сейчас ищет полиция.

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