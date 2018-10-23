2018-10-23T09:04:14+03:00
Происшествия

В Урюпинске загорелся маслоэкстракционный завод

С огнем борются уже более двух часов
Сергей ВИКТОРОВ
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С огнем борются более 30 человек. Фото: соцсетиС огнем борются более 30 человек. Фото: соцсети
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В городе Урюпинске Волгоградской области пожарные подразделения пытаются справиться с пожаром, охватившим здание маслоэкстракционного завода. Пламя вспыхнуло рано утром вторника, 23 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 5:55. На улице Штеменко города Урюпинска загорелась кровля Урюпинского маслоэкстракционного завода. Общая площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.

Завод загорелся рано утром вторника, 23 октября. Фото: соцсети

Завод загорелся рано утром вторника, 23 октября. Фото: соцсети

На месте происшествия работает 11 единиц техники и 30 человек, из них шесть автомобилей МЧС России и 20 пожарных-спасателей второго отряда федеральной противопожарной службы МЧС России. В 7:50 удалось локализовать возгорание и предотвратить угрозу распространения огня на другие конструкции. Ликвидация пламени продолжается.

Причину пожара предстоит установить специалистам испытательной пожарной лаборатории.

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