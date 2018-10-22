2018-10-22T20:42:33+03:00
Общество

Волгоградские дорожники закончили ремонт улицы Кропоткина

Рабочие уложили последние 100 тонн афальта
Екатерина МАЛИНИНА
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В Волгограде никогда столько дорог, как за последние 2-3 года не ремонтировали. Потому что без ремонта дальше бы ездить было просто небезопасно. Очередным объектом, который успешно завершили, стала улица Кропоткина в Тракторозаводском районе.

До этого ремонт здесь был только ямочным. Латки выскакивали иногда уже через месяц. На этот раз убрали старый слой асфальта, подняли 19 люков до уровня новой дороги, уложили выравнивающее щебеночно-мастичное покрытие. Ну а потом финальный слой асфальтобетона. Причем асфальт будет с небольшим уклоном, чтобы весной вода не застаивалась и не разрушала новенькую трассу, а стекала в ливневки.

Кстати, на все время ремонта водителям пришлось проезжать по одной полосе. Но ради ровненькой дороги, по которой можно проехать не опасаясь за безопасность авто и пассажиров, волгоградцы «терпели» без возмущения.

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