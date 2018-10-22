2018-10-22T20:15:28+03:00
Общество

Волгоградцам предлагают проехать на Комсомольском трамвае

К юбилею Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи транспорт украсят по особому
Екатерина МАЛИНИНА
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Комсомольский трамвай будет работать две часа. Фото: Сергей ЖелтовКомсомольский трамвай будет работать две часа. Фото: Сергей Желтов
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Сегодняшние дети и даже тридцатилетние знают про Комсомол только из учебников. Ушла эпоха СССР и вместе с ней и идеологические организации. Но время было замечательным. И столетие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи – отличный способ вспомнить о нем. Метротрам 28 октября выпустит на линиию специальный «комсомольский» трамвай. Он будет оформлен в соответствии с датой. Внутри оформят специальные фотозоны. А любители селфи смогут на фоне знамени Ленинского комсомола. Его в честь такого события предоставил один из коллекционеров города. Из динамиков будут звучать песни тех лет, многие из которых мы знаем по фильмам. Трамвай сопроводят волонтеры, которые расскажут о самых главных вехах организации.

Трамвай будет ездить по Красноармейскому району 28 октября с 10 до 12 утра.

Кстати, это не единственное мероприятие в честь 100-летия Комсомола. В городе намечены выставки, концерты, флешмобы.

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