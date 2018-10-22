В Волгограде обновят семь ДК - в каждом районе, а в Дзержинском построят новый

СЕГОДНЯ 18:26 2018-10-22T18:26:31+03:00

К ремонту приступят уже в 2019 году

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Все Дворцы культуры, построенные в Волгограде еще в 60-е годы прошлого столетия, сегодня находятся в удручающем состоянии. Некоторые не видели даже капремонта со времен постройки. Так что на обновление требуются немалые деньги. Но власти обещают отремонтировать все, правда, поэтапно.

Сегодня, 22 октября, сотрудники каждого ДК, претендующих на участие в проекте, предоставили информацию о состоянии каждого объекта и сколько надо средств на реконструкцию.

На обновление претендуют Дворец культуры Тракторозаводского района, Комплекс культуры и отдыха имени Гагарина Краснооктябрьского района, Комплекс культуры и отдыха Советского района, Центр культуры и досуга «Родина» Центрального района, ДК «Детский городской парк» Ворошиловского района, Центр культуры и досуга «Авангард» Кировского района, а также «Волгоградский областной центр народного творчества» в Красноармейском районе.

Восьмым в списке был культурно-досуговый центр «21 век» Дзержинского района, но администрация Дзержинского района предложила вместо него построить на бульваре 30-летия Победы новый ДК.

- В течение полугода мы побывали во всех районах города, оценили состояние и возможности каждого учреждения. Некоторые из них нуждаются в пристройках, чтобы обеспечить место для занятий в кружках и секциях всем желающим, а где-то вообще требуется построить новое здание. В настоящее время специалисты просчитывают все возможные варианты, - отметил глава думского комитета по культуре Александр Осипов.

К реконструкции приступят уже в 2019 году.

- Проводить строительные и ремонтные работы предлагается на условиях софинансирования за счет средств областного и городского бюджетов в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Волгоградской области», - уточняют в Волгоградской областной думе.