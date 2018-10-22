В Волгоградской области самый дорогой газ для населения

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-22T16:30:43+03:00

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Оказывается, в Волгоградской области газ для населения один из самых дорогих в России. Так уверяют эксперты «РИА рейтинг», которые сравнили расценки в регионах по всей стране. Нет, конечно, если сравнивать расценки на газ, то в Волгограде он они не самые высокие. Например, в Якутии куб стоит 8,83 рубля, а в Волгоградской области - 8,46 рублей. Но при этом Республика Саха находится на 14-м месте рейтинга, а наш регион - на 69-м из 73-х. Почему так?

Да потому что эксперты сравнивали не просто тарифы на газ, а то, сколько кубов житель того или иного региона может купить на среднюю в области зарплату. И по этому значению, Волгоградская область находится в пятерке аутсайдеров. На среднюю волгоградскую зарплату волгоградец может купить только 3,012 тысяч кубов газа. Тогда как, например, в Сахалинском крае или в Москве на среднюю зарплату доступно более десяти тысяч кубометров газа.

С нами в «хвосте» рейтинга оказались также Ивановская и Иркутская области, а также Киров и Саратов.

В лидерах - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий АО и Сахалинская область.