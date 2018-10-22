В Волгограде в балке нашли труп мужчины без кистей рук
В Волгограде начали проверку по факту обнаружения трупа мужчины. Страшную находку сделали на границе Советского и Кировского районов.
Как сообщает «КП-Волгоград», на изуродованное тело мужчины, лежащее в балке возле областного перинатального центра на границе Советского и Кировского районов наткнулся случайный прохожий. Он же вызвал полицию.
Эксперты, обследовав тело, обнаружили, что у трупа отсутствуют кисти рук, а на груди и туловище раны, характерные для минно-взрывной травмы. Не исключено, что мужчина нашел на Лысой горе боеприпас времен войны, который по каким-то причинам сдетонировал.
В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность мужчины и выяснить механизм получения им смертельных травм. Тело несчастного направлено на судебно-медицинскую экспертизу.