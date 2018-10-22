2018-10-22T16:17:55+03:00
Общество

В Волгограде в балке нашли труп мужчины без кистей рук

Не исключено, что мужчина мог подорваться на боеприпасе времен войны
Сергей ВИКТОРОВ
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В Волгограде начали проверку по факту обнаружения трупа мужчины. Страшную находку сделали на границе Советского и Кировского районов.

Как сообщает «КП-Волгоград», на изуродованное тело мужчины, лежащее в балке возле областного перинатального центра на границе Советского и Кировского районов наткнулся случайный прохожий. Он же вызвал полицию.

Эксперты, обследовав тело, обнаружили, что у трупа отсутствуют кисти рук, а на груди и туловище раны, характерные для минно-взрывной травмы. Не исключено, что мужчина нашел на Лысой горе боеприпас времен войны, который по каким-то причинам сдетонировал.

В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность мужчины и выяснить механизм получения им смертельных травм. Тело несчастного направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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