В Волгограде медику дали семь лет колонии за липовые справки инвалидности

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-22T16:06:57+03:00

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Волгоградка Наталья Карпенко отправится на 7 лет в колонию общего режима. Сегодня приговор Тракторозаводского райсуда Волгограда, вынесенный в июле 2017-го, все-таки вступил в силу. Карпенко раньше руководила филиалом-бюро №3 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области», и, пользуясь своим положением за взятку решила оформить мужчине липовую инвалидность.

Как установило следствие, действовала Карпенко на пару с мужем - Жуковым. Супруг находил клиентов, брал с них деньги якобы за продление инвалидности (от 45 до 380 тысяч рублей), но тратил их на свое усмотрение, не передавая жене. А вот в 2014-м к нему обратился пенсионер МВД, который попросил оформить ему 2-ю группу инвалидности. Причем при таком раскладе пенсионер должен был получить неплохую страховую выплату. Жуков пообещал помочь, но потребовал за это 450 тысяч рублей.

Когда Карпенко получила при посредничестве Жукова 200 тысяч рублей от пенсионера МВД за липовую справку, ее и задержали правоохранители.

Вторую часть денег ей получить уже не дали, говорят в областной прокуратуре.

Жуков свою вину признал частично, Карпенко не признавала и пыталась оспорить в суде. Но вердикт остался неизменным. Жукову, как и его жене, дали 7 лет колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф - 1,1 миллион рублей.