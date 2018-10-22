2018-10-22T15:54:41+03:00
Общество

В Волгограде на день оставят без воды целый микрорайон

Засуха наступит в кранах у жителей Советского района
Сергей ВИКТОРОВ
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Воды не будет 14 часовВоды не будет 14 часовФото: Александр КУЛИКОВ
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Подключение нового водовода большого диаметра станет причиной отключения воды в Советском районе Волгограда. Засуха продлится 14 часов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ООО «Концессии водоснабжения», с 8:00 до 22:00 23 октября без воды останутся несколько десятков домов в Советском районе Волгограда. Без воды останется квартал в районе остановки "Кинотеатр "Нефтяник". За это время специалисты водоканала подключат к городским сетям водоснабжения новый водовод диаметром 500 миллиметров.

Из-за того, что без воды людям придется провести целых 14 часов, компания организует подвоз воды. Узнать график движения водовозок и уточнить информацию о времени окончания работ можно будет на сайте компании или по телефону колл-центра. Его номер 99-67-96. Компания приносит волгоградцам извинения за предоставленные неудобства и надеется на понимание.

Без воды останутся:

улица Алексеевская, дома №5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 31, 50, 71, 73, 75, 77;

улица Логовская, №43;

улица Курмоярская, дома №1 – 5;

улица Панфиловская, дома №3, 4, 8 – 23;

улица Тормосиновская, 1;

проспект Университетский,. №46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 62,64, 64а.

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