В Волжском семеро студентов колледжа задержаны за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-22T13:18:09+03:00

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Сразу семеро студентов одного из колледжей Волжского, в том числе четверо несовершеннолетних, оказались в следственном изоляторе. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в августе на троих приятелей вышел неизвестный и предложил легкий заработок. Парням нужно было делать «закладки» на территории города.

Молодые люди, воодушевленные большой зарплатой за работу, согласились и привлекли еще четверых товарищей. Координаты о тайниках с оптовыми партиями наркотиков они получали через интернет. Затем они должны были фасовать зелье на более мелкие партии, раскладывать в свои тайники, а о месте сообщать куратору.

9 октября все семеро уехали в Красноармейский район. Там они забрали более 300 граммов наркотиков и вернулись в Волжский. Перефасовать зелье они планировали в гараже, но не успели – их задержали сотрудники региональной полиции и регионального УФСБ. По ходатайству следователей все подозреваемые помещены под стражу. Свою вину они полностью признали. Известно, что все подозреваемые воспитывались в благополучных семьях и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали.