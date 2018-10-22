17-летний волгоградец, сломавший челюсть девушке, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-22T12:46:18+03:00

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«Один год лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», - такой вердикт вынес суд 17-летнему, избившему до полусмерти девушку. Случилось это в марте текущего года в Клетском районе Волгоградской области. Этот малолетка пришел в гости к своему приятелю. Он был уже нетрезв, но намеревался выпить еще. Чуть позже в дом подошла и 27-летняя девушка - знакомая хозяина. Пьяный парень стал приставать к гостье, но получил резкий отказ. Завязалась перепалка. Разгневанный таким отпором, и не найдя, что ответить за замечания, он ударил обидчицу что было силы по лицу.

Хрупкую девушку пришлось срочно везти в больницу, где медики диагностировали у нее переломы челюсти и клиновидной кости, а также сотрясение головного мозга. Такие травмы попадают в категорию «тяжелых». Девушка перенесла несколько операций для восстановления.

А на драчуна завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи Серафимовичского отдела СУ СКР по области собрали все факты, доказывающие вину малолетки, а прокуратура утвердила ему обвинительное заключение.