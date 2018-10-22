2018-10-22T12:13:43+03:00
Спорт

Билеты на игру Ротор-Тамбов в Волгограде уже в продаже

Матч пройдет 28 октября на «Волгоград Арене» по новому времени
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор"Фото ФК "Ротор"
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Предстоящая неделя будет для волгоградского «Ротора» тяжелой и насыщенной: 24 октября команда играет в Тюмени, а уже 28 октября принимает на домашней «Волгоград Арене» команду из Тамбова. И если ФК «Тюмень» сейчас находится в зоне вылета турнирной таблицы - на 16-м месте, то ФК «Тамбов» - безусловный лидер нынешнего сезона, от которого волгоградскую команду отделают аж 14 очков. Надежда - на поддержку болельщиков, ведь игра с лидером пройдет в родных стенах, а гнать сине-голубых вперед наши фанаты умеют. Еще ни разу новых стадион не пустовал на игре, а на последнем матче с «Мордовией» волгоградцы и вовсе установили новый рекорд по посещаемости матчей ФНЛ - на игру пришли 22 784 человека. Не будем сбавлять темпы! Приходите на матч «Ротор»-«Тамбов» поддержать волгоградских игроков!

Билеты на матч 19-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» - «Тамбов» уже в продаже!

Начнется игра 28 октября в 16.00.

Напомним, что в это воскресенье - как раз 28 октября - Волгоградская область переводит стрелки на один час вперед (сделать это надо в 2.00). Будьте внимательнее и следите за временем!

СПРАВКА

Приобрести Абонементы и билеты на матчи ФК «Ротор» можно в кассах KASSIR.RU:

- Рабоче- Крестьянская 11 (ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2);

- ТРЦ Акварель (Волгоград, проспект Университетский, 107, вход Волга, 1 этаж);

- ТРК Комсомолл (Волгоград, улица Землячки, 110б, 1 этаж, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето (Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б).

В этих точках можно приобрести билеты без сервисного сбора. При покупке билетов через интернет взимается сервисный сбор в размере 10%.

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