В Волгограде задержали серийного автоугонщика

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-22T12:02:54+03:00

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Полицейские Кировского района Волгограда задержали подозреваемого в угоне молодого человека. На его счету как минимум шесть подобных преступлений.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в полицию обратился 39-летний владелец отечественной «Лады» пятой модели. Мужчина рассказал, что припарковал свою машину у одного из домов по улице Кирова, но вскоре не обнаружил машины на привычном месте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 21-летний ранее судимый мужчина. Он уже сознался в содеянном и рассказал, что угнал машину просто для того, чтобы покататься по городу. Он проник в салон, соединил провода в замке зажигания и поехал.

Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен владельцу. Злоумышленник арестован – его подозревают в шести аналогичных преступлениях.

По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет колонии.