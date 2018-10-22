2018-10-22T11:54:17+03:00
Общество

«Концессии водоснабжения» подготовились к работе зимой

Подготовку к работе в холодное время года завершил смотр персонала и техники
Сергей ВИКТОРОВ
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Коммунальщики к зиме готовы. Фото: ООО "Концессии водоснабжения"Коммунальщики к зиме готовы. Фото: ООО "Концессии водоснабжения"
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ООО «Концессии водоснабжения» завершили подготовку водопроводно-канализационного хозяйства к работе в осенне-зимний период. Завершающим этапом стал смотр персонала и техники.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, смотр принимал директор предприятия Валерий Казанцев. Кроме него посмотреть на готовность коммунальщиков к зиме пришли замглавы Волгограда Олег Тетерятник и руководитель комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников.

В ходе подготовки к зиме коммунальщики отремонтировали 710 водопроводных и 640 канализационных люков, отремонтировали 523 задвижки и затвора, обновили 175 пожарных гидрантов и 90 водоразборных колонок. Кроме того, специалисты провели опрессовку систем отопления в зданиях водоочистных станций и насосных станций, а также подготовились к периоду шугообразования. Также подготовку к зиме прошла и спецтехника – в 38 ремонтных автомобилях установлены новые печки, а персонал получил новую зимнюю одежду.

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