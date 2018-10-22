2018-10-22T11:44:11+03:00
Общество

В волгоградском парке Героев-летчиков устанавливают солнечные часы

Стрелка - в виде бумажного самолетика, а часовые отметки - из гранита
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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В парке Героев-летчиков, расположенном в Дзержинском районе Волгограда, совсем скоро появятся настоящие солнечные часы. Да не просто часы, а гномон в виде авиационного прибора. Не случайно, ведь на месте парка некогда была летная база Качинского военного авиационного училища летчиков.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сам гномон (вертикальный предмет, по наименьшей длине которого в полдень можно определить угловую высоту Солнца) выполнят в форме бумажного самолетика. Он будет установлен на постаменте с гравированным изображением авиаприбора «Авиагоризонт». А 15 часовых отметок вокруг будут сделаны из красно-коричневого гранита. На некоторых из них будут выгравированы настоящие самолеты.

А чтобы волгоградцы разобрались, как пользоваться этими удивительными часами, перед ними поставят конструкцию с пояснительной запиской.

Параллельно, рабочие заканчивают укладку тротуарной плитки по дорожке, которая, к слову, тоже будет необычной. Плитка со светодиодной подсветкой в ночное время будет напоминать взлетно-посадочную полосу для самолетов, ну и служить дополнительным источников освещения.

Напомним, за последние два года в этом парке сделали немало: проложили поливочный водовод, высадили сотни деревьев, поставили несколько спортивных и детских площадок. А теперь и новое освещение, и удобные лавочки.

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