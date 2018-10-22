Волгоградец завоевал премию Правительства «Душа России»

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-22T11:23:22+03:00

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Их называют «Душа России» за то, что они хранят и чтят народные традиции и обычаи. Каждый год, начиная с 2002-го, отбирают 15 таких выдающихся и преданных людей. Преданных делу, народному творчеству. Им вручают премии Правительства, которые так и называются «Душа России». В 2018-го в число этих 15 лауреатов попал и волгоградец. Эту высокую награду заслужил хормейстер народного ансамбля старинной казачьей песни «Бузулук» из городского поселения Новоаннинский Волгоградской области Яков Иванов.

Волгоградец оказался в числе лучших в номинации «Традиционная народная культура».

Всего было отобрано 15 победителей в шести номинациях: «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер», «Традиционная народная культура» и «Народный танец».

Как гласит постановление, опубликованное на сайте Правительства РФ, все победители этой ежегодной премии получат почетные знаки и дипломы, а также денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Как уточняется в документе, это поощрение «за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, а также за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение народной культуры».