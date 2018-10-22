2018-10-22T12:38:45+03:00
Общество

В Волгограде капитан танкера и его помощник пытались украсть 50 тонн нефти

Задержали злоумышленников во время перекачки похищенного топлива
Сергей ВИКТОРОВ
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В Волгограде капитан и старпом танкера «Волгонефть - 146» стали фигурантами уголовного дела, возбужденного за покушение на кражу. Они пытались похитить 50 тонн нефтяного топлива.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, в октябре 2018 года при загрузке танкера в порту Яблоневый затон города Жигулевска Самарской области капитан и старший помощник незаконно загрузили на 50 тонн вакуумного газойля больше. Излишек груза они решили продать на другое судно.

Через неделю в акватории Волги у Волгограда к танкеру пришвартовался другой теплоход, капитан которого согласился купить топливо. При перекачке нефтепродуктов злоумышленников задержали сотрудники транспортной полиции. Сумма причиненного ущерба составила 1,8 миллиона рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле Волгоградской транспортной прокуратуры.

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