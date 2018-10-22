2018-10-22T10:50:10+03:00
Общество

В Волгограде начался отопительный сезон

На отладку систем отопления отводится пять дней
Сергей ВИКТОРОВ
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В Волгограде начался отопительный сезон. Фото: администрации ВолгоградаВ Волгограде начался отопительный сезон. Фото: администрации Волгограда
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В Волгограде официально стартовал отопительный сезон. В течение пяти дней пройдут пусконаладочные работы, после чего тепло получат все потребители.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, отопительный сезон в городе начался с началом понижения температуры, а не после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура не превысит восьми градусов тепла, как того требуют нормативные документы.

Первые социальные учреждения начали получать тепло досрочно, с 5 октября. Сейчас отопление получают около 240 школ, детских садов и больниц. С сегодняшнего дня батареи начнут теплеть и в жилых домах.

В течение пяти суток коммунальщики запустят все 199 котельных и 275 центральных тепловых пунктов. До конца недели тепло должно прийти во все многоквартирные дома. Если этого не случится, то обращаться следует в управляющую компанию – по заявке жильцов она должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.

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