В Волгограде злоумышленники угнали отечественный внедорожник

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-22T10:22:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Волгограду ищут злоумышленников, похитивших отечественный внедорожник «Лада 4х4». Машину угнали в Дзержинском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, владелец «Нивы» припарковал свой автомобиль в 19:00 у дома №66 по бульвару 30-летия Победы.

Приметы автомобиля – госномер В133ХВ 134 региона, цвет кузова – темно-фиолетовый. Особые приметы: задние стекла тонированы, установлены диски радиусом 16 дюймов в форме пятилучевой звезды. Резина летняя, на левом заднем крыле имеется вмятина. Сигнализацией автомобиль оборудован не был.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении автомобиля или лиц, причастных к его угону, позвонить по телефонам: 02, Дежурная часть Управления МВД России по Волгограду 93-01-11, дежурная часть городского Отдела ГИБДД 93-21-31.