В Астраханской области 22-летняя почтальон украла полмиллиона рублей клиентов

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-22T10:22:16+03:00

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На крупном мошенничестве попалась 22-летняя почтальона из села Солянка Астраханской области. Эта молодая сотрудница умудрилась украсть полмиллиона рублей. Аферы ее выявили только через два года, потому что все это время она воровала по чуть-чуть. Теперь ее обвиняют по статье «присвоение вверенного имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения».

Как выяснили следователи СУ УМВД России по Астраханской области, эта девушка работала заместителем начальника на местном сельском почтамте. Используя свои логин и пароль, она авторизовалась в электронной платёжной системе почты и регулярно проводила операции по возврату денег клиентов. А клиенты - почти все пенсионеры, которые оплачивают на почте за коммунальные услуги. В итоге пострадали 105 пенсионеров Наримановского района, чьи платежки не дошли до организаций, а оказались в кармане аферистки.

Как рассказали следователи «КП-Волгоград», каждый раз, когда проходила операция по возврату денег, эта мошенница не присутствовала на работе, а была то на поминках, то на дне рождении подруги…

Руководство предприятия уже перечислили украденные сотрудницей деньги поставщикам, чтобы людям не начисляли пеню за просроченные платежи. А аферистку уволили.

В качестве возмещения ущерба арестовали автомобиль, который ее супруг купил как раз, когда жена проводила свои махинации. Дело направили в суд.