В Волгограде полиция рассказала подробности страшного ДТП под Ерзовкой

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-22T11:25:06+03:00

В аварии пострадал всего один человек

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В Волгограде полиция рассказала подробности страшного ДТП на трассе Волгоград – Сызрань близ рабочего поселка Ерзовка, произошедшего вечером воскресенья, 21 октября. В ДТП участвовали три легковушки и фура.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 17:40 в Городищенском райне Волгоградской области. По предварительной информации, 27-летний пьяный водитель отечественной легковушки ВАЗ-2109 ехал по трассе Волгоград – Сызрань. На 662-м километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и по касательной столкнулся со встречной фурой Scania, а потом лоб в лоб врезался в едущий за фурой внедорожник Chevrolet Niva. После столкновения с внедорожником «девятку» отбросило в стоящую «Лада Приора».

В результате ДТП пострадал лишь водитель Chevrolet Niva. С различными травмами его доставили в больницу.