Волгоградец может получить срок за украденную бутылку вина

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-22T09:59:06+03:00

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Полиция Центрального района Волгограда ищет злоумышленника, подозреваемого в наглом похищении бутылки вина из сетевого магазина. Преступление было совершено в ночь на понедельник.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, спустя несколько минут после наступления понедельника, 22 октября, в полицию обратился специалист торгового зала одного из сетевых магазинов, расположенных в Центральном районе Волгограда. Он рассказал, что несколько минут назад в магазин зашел молодой человек, взял бутылку вина и вышел, не оплатив. Однако воришка не учел, что его действия попали в объектив камер наблюдения.

Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост 185-190 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темные, стрижка короткая. Был одет в черную куртку с капюшоном, светлые джинсы и серые кроссовки с белой подошвой.