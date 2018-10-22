2018-10-22T09:44:14+03:00
Общество

В Волгограде вспыхнула заброшенная трехэтажка

Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе
Сергей ВИКТОРОВ
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Пожар в заброшенном трехэтажном многоквартирном доме тушили пожарные подразделения Краснооктябрьского района Волгограда. Сообщение о возгорании поступило вечером воскресенья, 21 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях в 21:01. На улице Северный Городок в расселенном заброшенном трехэтажном многоквартирном жилом доме в двух комнатах горел мусор. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Пожарные расчеты второй пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 21:18. Погибших и пострадавших нет. Специалисты предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение неизвестных лиц с огнем.

Отметим, всего за сутки в Волгоградской области произошло семь госстатотчетных пожаров, погибших и пострадавших нет.

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