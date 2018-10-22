2018-10-22T09:29:35+03:00
Общество

В Волгограде ищут дерзких похитительниц кошелька

Кража была совершена в Ворошиловском торговом центре
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Предполагаемые злоумышленницы попали в объективы камер наблюденияПредполагаемые злоумышленницы попали в объективы камер наблюденияФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Волгограде полиция ищет двух молодых девушек, подозреваемых в дерзкой краже кошелька. Преступление было совершено днем воскресенья, 21 октября, в ТЦ «Ворошиловский».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 21 октября в 15:00 в полицию обратилась 24-летняя женщина. Она рассказала, что на несколько минут оставила без присмотра кошелек, в котором было 10 тысяч рублей.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, полиция установила предполагаемых воровок – они попали в объективы систем наблюдения. Первой злоумышленнице на вид 25-30 лет, рост 170 сантиметров, славянской внешности, волосы рыжие, до плеч. Была одета в черное платье и черную куртку. Вторая подозреваемая – славянской внешности, на вид 25-30 лет, плотного телосложения, волос светлый, ниже плеч. Одета в черное платье и черную кожаную куртку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция ведет поиск злоумышленниц.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Билеты на игру Ротор-Тамбов в Волгограде уже в продаже
В Волгограде задержали серийного автоугонщика
«Концессии водоснабжения» подготовились к работе зимой
В волгоградском парке Героев-летчиков устанавливают солнечные часы
Волгоградец завоевал премию Правительства «Душа России»
В Волгограде капитан танкера и его помощник пытались украсть 50 тонн нефти
В Волгограде начался отопительный сезон
В Волгограде злоумышленники угнали отечественный внедорожник
В Астраханской области 22-летняя почтальон украла полмиллиона рублей клиентов
В Волгограде полиция рассказала подробности страшного ДТП под Ерзовкой
Волгоградец может получить срок за украденную бутылку вина
В Волгограде вспыхнула заброшенная трехэтажка
Под Волгоградом три пьяных женщины напали на водителя дачного автобуса
Под Волгоградом выясняют подробности страшного ДТП с двумя легковушками
В Волгограде скончался прилетевший из Антальи турист
В Волгограде вспомнят жертв теракта в автобусе
Фанаты "Ротора" снова установили рекорд посещаемости
В Волгоградской области разбились два байкера без «прав»
В Волгограде женщина на иномарке спровоцировала двойное ДТП с пострадавшими