В Волгограде ищут дерзких похитительниц кошелька

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-22T09:29:35+03:00

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В Волгограде полиция ищет двух молодых девушек, подозреваемых в дерзкой краже кошелька. Преступление было совершено днем воскресенья, 21 октября, в ТЦ «Ворошиловский».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 21 октября в 15:00 в полицию обратилась 24-летняя женщина. Она рассказала, что на несколько минут оставила без присмотра кошелек, в котором было 10 тысяч рублей.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, полиция установила предполагаемых воровок – они попали в объективы систем наблюдения. Первой злоумышленнице на вид 25-30 лет, рост 170 сантиметров, славянской внешности, волосы рыжие, до плеч. Была одета в черное платье и черную куртку. Вторая подозреваемая – славянской внешности, на вид 25-30 лет, плотного телосложения, волос светлый, ниже плеч. Одета в черное платье и черную кожаную куртку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция ведет поиск злоумышленниц.