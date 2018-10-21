2018-10-21T19:24:54+03:00
Общество

Под Волгоградом три пьяных женщины напали на водителя дачного автобуса

Разгоряченным алкоголем дамам не понравилось, что водитель открыл все двери для посадки пассажиров
Сергей ВИКТОРОВ
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Дамам не понравилось,что водитель автобуса открыл для посадки пассажиров все двериДамам не понравилось,что водитель автобуса открыл для посадки пассажиров все двериФото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Несколько неприятных минут пришлось пережить водителю дачного автобуса №107, выполнявшему рейс из поселка Ерзовка в Волгоград. На него напали три пьяных пассажирки.

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы происшествия, инцидент произошел на конечной автобуса в поселке Ерзовка. Дачники выстроились в очередь в ожидании автобуса, но когда он подъехал, водитель открыл все двери для того, чтобы быстрее завершить посадку. Однако это не понравилось трем разгоряченным алкоголем дамам, и они устроили «разборки» с водителем:

-Они проникли в кабину водителя, напали на него с кулаками, расцарапали ему лицо, - пишут очевидцы происшествия в социальных сетях. - Автобус тронулся, но после того, как проехал несколько сотен метров, водитель вышел из кабины и начал умываться — нападавшие повредили ему глаз. Дамочки воспользовались вынужденной остановкой и снова попытались напасть на водителя, но в это время пассажиры вызвали полицию и скорую помощь — только после этого дебоширы успокоились и предпочли удалиться восвояси. Водитель, немного успокоившись и остановив кровь, снова сел за руль и все-таки довел автобус до Волгограда.

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