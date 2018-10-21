2018-10-21T18:08:44+03:00
Происшествия

Под Волгоградом выясняют подробности страшного ДТП с двумя легковушками

Авария произошла в Городищенском районе Волгоградской области
Сергей ВИКТОРОВ
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В Городищенском районе Волгоградской области устанавливают обстоятельства страшного ДТП с участием двух легковушек. Авария произошла вечером воскресенья, 21 августа, близ поселка Ерзовка на трассе Волгоград — Сызрань.

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, в аварии участвовали ВАЗ-2109 и иномарка. В результате ДТП у отечественной легковушки повреждена вся левая сторона, а сам автомобиль развернут поперек дороги. Второй участник аварии, кроссовер иностранного производства, после столкновения выехал на обочину и едва не ушел в кювет. Первую помощь участникам ДТП оказали другие водители, на глазах которых произошло столкновение. Они же вызвали к месту происшествия оперативные службы.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД, информация о причинах ДТП, а также о пострадавших устанавливается. Добавим, что движение на участке трассы, где произошла авария, затруднено.

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