В Волгограде скончался прилетевший из Антальи турист

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-21T16:15:54+03:00

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В Волгограде устанавливаются причины гибели туриста, прилетевшего в Волгоград из турецкого курорта Анталия. Мужчине стало плохо вскоре после того, как самолет оказался на стоянке.

Как сообщает «КП-Волгоград», трагедия произошла в субботу, 20 октября, в аэропорту Волгограда. После того, как в воздушной гавани приземлился борт авиакомпании «Катэкавиа», который привез пассажиров, отдыхающих на турецком курорте Анталия, одному из прилетевших курортников стало плохо.

Сотрудники аэропорта вызвали «скорую помощь», однако спасти мужчину не удалось — он скончался по дороге в лечебное учреждение на руках у врачей. Реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались безуспешными.

По факту происшествия начата проверка. Причину гибели туриста установит судебно-медицинская экспертиза, однако известно, что в качестве одной из версий трагедии называется отравление алкоголем.