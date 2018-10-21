2018-10-21T14:18:35+03:00
Общество

В Волгограде вспомнят жертв теракта в автобусе

Бомба в автобусе маршрута №29 взорвалась 21 октября 2013 года
Сергей ВИКТОРОВ
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В Волгограде вспомнят погибших при взрыве в автобусе. Фото: администрации ВолгоградаВ Волгограде вспомнят погибших при взрыве в автобусе. Фото: администрации Волгограда
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В Красноармейском районе Волгограда пройдут памятные мероприятия по жертвам террористического акта. 21 октября 2013 года смертница привела в действие взрывное устройство в автобусе маршрута №29.

Как сообщает «КП-Волгоград», начало памятной церемонии в 14:00 у креста, установленного на месте взрыва — близ остановки «Лесобаза» в Красноармейском районе Волгограда. Предполагается, что участники траурной церемонии возложат цветы к памятному знаку, почтут память жертв теракта минутой молчания и выпустят в небо белые шары в знак памяти о погибших при атаке террориста.

Напомним, взрыв в автобусе №29 прогремел 21 октября 2013 года. Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница Наида Асеялова. В результате теракта погибли семь человек, еще 20 получили травмы. На месте теракта вскоре установили поклонный крест с фотографиями и именами погибших.

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