2018-10-21T13:28:29+03:00
Общество

Фанаты "Ротора" снова установили рекорд посещаемости

Посмотреть на игру пришли 22784 зрителя
Сергей ВИКТОРОВ
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Матч между "Ротором" и "Мордовией" поставил очередной рекорд посещаемостиМатч между "Ротором" и "Мордовией" поставил очередной рекорд посещаемостиФото: Екатерина СИМОХИНА
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Матч между клубами «Ротор» и «Мордовия» поставил рекорд посещаемости среди встреч 17 тура Футбольной Национальной Лиги сезона 2018/2019. Игра прошла в субботу, 20 октября, на стадионе «Волгоград Арена».

Как сообщает «КП-Волгоград», итоги посещаемости футбольных матчей подвел портал «Турстат». По данным агентства, мачт между «Ротором» и «Мордовией» пришли посмотреть 22784 зрителя, что стало безусловным рекордом тура. А меньше всего зрителей пришли на матч между клубами «Сочи» и «Сибирь». Эту игру смотрели всего 2607 человек.

Напомним, матч между волгоградским «Ротором» и саранской «Мордовией» закончился со счетом 1:1. Волгоградский клуб продолжил беспроигрышную серию и заработал одно очко, опустившись при этом на 12 место в турнирной таблице.

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