2018-10-21T11:22:57+03:00
Происшествия

В Волгоградской области разбились два байкера без «прав»

Аварии произошли в Николаевском и Калачевском районах
Сергей ВИКТОРОВ
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Мотоциклист и водитель скутера пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных за минувшие сутки на территории Волгоградской области. Примечательно, что оба пострадавших не имели водительского удостоверения.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первое ДТП произошло в 7:00 в Николаевском районе. 33-летний мужчина без водительского удостоверения ехал на мотоцикле «Иж Юпитер-5» по грунтовой дороге в двух километрах восточнее села Левчуновка. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, выехал на обочину и опрокинул мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован.

Еще одна авария произошла в 17:40 в Калачевском районе. 46-летний мужчина, управляя грузовиком ГАЗ-3309, сдавал назад и не заметил скутер «Альфа», которым управлял 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения на право управления мототехникой. В результате наезда подросток с травмами оказался в больнице.

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