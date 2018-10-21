2018-10-21T10:56:03+03:00
Происшествия

В Волгограде женщина на иномарке спровоцировала двойное ДТП с пострадавшими

Авария произошла в Советском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Один человек получил травмы в результате столкновения трех иномарок. Авария произошла днем субботы, 20 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 14:45. По предварительной информации, 28-летняя женщина ехала на своей Kia Rio по трассе Волгоград — Каменск — Шахтинский. При выезде со второстепенной дороги она не уступила дорогу автомобилю Renault Kangoo, который ехал в сторону Ворошиловского района. От удара французскую иномарку отбросило на стоявший Chevrolet Lanos.

В результате аварии водитель Kia Rio с различными травмами оказалась в больнице.

Добавим, всего за сутки в Волгоградской области произшло девять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 11 человек оказались на больничных койках. При этом в Волгограде произошла всего одна авария, в результате которой пострадала молодая женщина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фанаты "Ротора" снова установили рекорд посещаемости
В Волгоградской области разбились два байкера без «прав»
В Волгограде в подъезде многоэтажки едва не сгорел человек
На юге Волгограда пожар в высотке унес жизнь женщины
Командир СОБР «Каспий» погиб в ДТП под Астраханью
Больше тысячи деревьев высадят в Советском районе Волгограда
На матч Ротора 20 октября пришли 23 тысячи болельщиков
Матч Ротор – Мордовия начался с минуты молчания
Волгоградец без прав перевернулся на машине, уходя от полицейской погони
Погибшего в сбитом над Сирией ИЛ-20 волгоградского летчика похоронили в Кубинке
Погода в Волгограде: Дождь, туман и до +18°С
Два человека пострадали в тройном ДТП под Волгоградом
Пенсионер устроил наркопритон в своей квартире в Волгограде
В день матча Ротор – Мордовия в Волгограде пустят дополнительный транспорт
Туман в Волгограде: в аэропорту задерживаются все рейсы
В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживается рейс из Москвы
В Волгограде у Гасителя появится музей военной техники
С 20 октября волгоградцам разрешили охотиться на фазана
Комплекс 21 век в Волгограде готовится к открытию после обновления
Игрока волгоградского Ротора Олега Николаева фанаты назвали лучшим футболистом ФНЛ в сентябре
Накормят всех: волгоградские аграрии собрали уже более 650 тонн овощей и бахчевых
В Волгоградской области на десять девчонок, по статистике, меньше девяти ребят