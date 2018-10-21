В Волгограде женщина на иномарке спровоцировала двойное ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-21T10:56:03+03:00

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Один человек получил травмы в результате столкновения трех иномарок. Авария произошла днем субботы, 20 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 14:45. По предварительной информации, 28-летняя женщина ехала на своей Kia Rio по трассе Волгоград — Каменск — Шахтинский. При выезде со второстепенной дороги она не уступила дорогу автомобилю Renault Kangoo, который ехал в сторону Ворошиловского района. От удара французскую иномарку отбросило на стоявший Chevrolet Lanos.

В результате аварии водитель Kia Rio с различными травмами оказалась в больнице.

Добавим, всего за сутки в Волгоградской области произшло девять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 11 человек оказались на больничных койках. При этом в Волгограде произошла всего одна авария, в результате которой пострадала молодая женщина.