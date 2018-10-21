В Волгограде в подъезде многоэтажки едва не сгорел человек

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-21T09:39:40+03:00

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Врачи ожогового центра больницы №25 спасают жизнь 59-летнего мужчины без определенного места жительства. Несчастного нашли на лестничной площадке одного из домов Краснооктябрьского района.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, тревожный звонок поступил в 8:31 субботы, 20 октября. Звонили жители дома №118 по улице маршала Еременко. Они рассказали, что на лестничной летке восьмого этажа в пятом подъезде дома лежит пьяный мужчина, а на нем горит одежда.

Прибывшие сотрудники оперативных служб потушили горящего человека, а бригада «скорой помощи» увезла его в ожоговый центр, состояние пострадавшего не уточняется. По предварительной информации, мужчина загорелся в результате неосторожного обращения с огнем. Точные обстоятельства трагедии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.