2018-10-21T09:02:27+03:00
Общество

На юге Волгограда пожар в высотке унес жизнь женщины

Пожар случился в Кировском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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Один человек погиб в результате пожара в 14-этажном доме. Происшествие зарегистрировано в субботу, 20 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 16:24. На улице Кирова в 14-этажном жилом доме на 13-м этаже в двухкомнатной квартире горели домашние вещи на общей площади 18 квадратных метров.

Пожарные расчеты пятой пожарно-спасательной части боролись с огнем почти час — ликвидировать возгорание удалось в 17:20. На месте пожара обнаружено тело погибшей 68-летней женщины. На месте пожара сейчас работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит установить причину возгорания.

Добавим, что всего за сутки на территории Волгоградской области пожарные подразделения семь раз выезжали на пожары в многоквартирных и частных жилых домах.

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