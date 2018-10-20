Командир СОБР «Каспий» погиб в ДТП под Астраханью

СЕГОДНЯ 22:15 2018-10-20T22:15:19+03:00

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Страшная авария случилась 20 октября на трассе Астрахань - Махачкала в Икрянинском районе Астраханской области неподалеку от поселка Зверева. Автомобиль Kia вылетел в кювет и загорелся. В нем погиб командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Каспий» полковник Валерий Иванников. Он возглавлял подразделение более одиннадцати лет и не раз бывал в горячих точках.

- Иванников находился в отпуске и следовал на личном автотранспорте, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Астраханской области.

Все обстоятельства ДТП и его причины предстоит выяснить полицейским. По предварительным данным, 58-летний Валерий Иванников пытался уйти от столкновения на опасном участке трассы и не справился с управлением. От иномарки почти ничего не осталось, она буквально превратилась в груду железа.

Вместе с Иванниковым в машине находился 61-летний пассажир, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД. Он получил перелом и другие травмы, но выжил. Сейчас мужчина в больнице.