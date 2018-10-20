2018-10-20T22:15:19+03:00
Происшествия

Командир СОБР «Каспий» погиб в ДТП под Астраханью

По предварительным данным, 58-летний Валерий Иванников не справился с управлением
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Иванников возглавлял подразделение СОБР более 11 лет.Иванников возглавлял подразделение СОБР более 11 лет.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Страшная авария случилась 20 октября на трассе Астрахань - Махачкала в Икрянинском районе Астраханской области неподалеку от поселка Зверева. Автомобиль Kia вылетел в кювет и загорелся. В нем погиб командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Каспий» полковник Валерий Иванников. Он возглавлял подразделение более одиннадцати лет и не раз бывал в горячих точках.

- Иванников находился в отпуске и следовал на личном автотранспорте, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Астраханской области.

Все обстоятельства ДТП и его причины предстоит выяснить полицейским. По предварительным данным, 58-летний Валерий Иванников пытался уйти от столкновения на опасном участке трассы и не справился с управлением. От иномарки почти ничего не осталось, она буквально превратилась в груду железа.

Вместе с Иванниковым в машине находился 61-летний пассажир, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД. Он получил перелом и другие травмы, но выжил. Сейчас мужчина в больнице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше тысячи деревьев высадят в Советском районе Волгограда
На матч Ротора 20 октября пришли 23 тысячи болельщиков
Матч Ротор – Мордовия начался с минуты молчания
Волгоградец без прав перевернулся на машине, уходя от полицейской погони
Погибшего в сбитом над Сирией ИЛ-20 волгоградского летчика похоронили в Кубинке
Погода в Волгограде: Дождь, туман и до +18°С
Два человека пострадали в тройном ДТП под Волгоградом
Пенсионер устроил наркопритон в своей квартире в Волгограде
В день матча Ротор – Мордовия в Волгограде пустят дополнительный транспорт
Туман в Волгограде: в аэропорту задерживаются все рейсы
В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживается рейс из Москвы
В Волгограде у Гасителя появится музей военной техники
С 20 октября волгоградцам разрешили охотиться на фазана
Комплекс 21 век в Волгограде готовится к открытию после обновления
Игрока волгоградского Ротора Олега Николаева фанаты назвали лучшим футболистом ФНЛ в сентябре
Накормят всех: волгоградские аграрии собрали уже более 650 тонн овощей и бахчевых
В Волгоградской области на десять девчонок, по статистике, меньше девяти ребят