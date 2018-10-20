2018-10-20T21:00:47+03:00
Общество

Больше тысячи деревьев высадят в Советском районе Волгограда

Зеленую зону украсят магония, миндаль и сирень
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В этом году 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Волгограде.В этом году 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Волгограде.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Этой осенью в Советском районе Волгограда высадят более тысячи молодых деревьев из горпитомника. Среди них клены и рябина, акации и липа. Все подбирается с учетом нашего климата – резкой перемены температур зимой и засушливого знойного лета. В парке Лесогород на Тулака будут радовать глаз магония и миндаль, сирень и барбарис. Здесь высадили 120 деревьев и кустарников плюс к тем 1200, которые появились в парке два года назад.

- Еще шесть сотен саженцев украсят парк 65-летия Победы, зеленые зоны у стадиона «Нефтяник», станции «Ельшанка», памятника воинам-сибирякам, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

После реконструкции молодая зелень украсит сквер Пушкина и склоны поймы Царицы, будут сажать деревья и в ЦПКиО.

Каждое срубленное дерево, а таких в последнее время тысячи, видно сразу. А вот 13 тысяч деревьев и кустарников, которые высадили на улицах Волгограда только в этом году, пока не очень заметны. Придется потерпеть несколько лет до того, как все это саженцы нарастят крону и будут не только украшать наш город, но и начнут давать живительную тень и очищать воздух от пыли.

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