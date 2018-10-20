Волгоградец без прав перевернулся на машине, уходя от полицейской погони

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-20T16:29:07+03:00

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Погоню за водителем, который проигнорировал требование гаишника остановиться, устроили полицейские вечером 19 октября в Нехаевском районе Волгоградской области. Около девяти часов вечера на дороге Новониколаевский - село Краснополье инспектор ДПС хотел остановить «ВАЗ 21102», который двигался в сторону Урюпинска. Но водитель только сильней дал по газам и промчался мимо. Полицейские бросились вдогонку за нарушителем. Во время погони водитель «десятки» не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.

Как позже выяснили полицейские, 30-летний мужчина пустился наутек, потому что знал, что ему грозит серьезное наказание. Ведь он уже был виновником ДТП, в котором пострадали люди. У водителя была судимость по статье 264 УК РФ. Кроме того, его на два года лишили водительских прав.

- В результате ДТП водитель «десятки» и его 25-летний пассажир с травмами госпитализированы в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.