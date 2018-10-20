2018-10-20T15:03:28+03:00
Общество

Погибшего в сбитом над Сирией ИЛ-20 волгоградского летчика похоронили в Кубинке

В школе, где учился Константин Назаров, установят мемориальную доску
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Константин Назаров был безумно влюблен в небо. Фото: соцсетиКонстантин Назаров был безумно влюблен в небо. Фото: соцсети
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Спустя месяц после крушения в Сирии самолета ИЛ-20, в котором погибли 15 человек, в Подмосковье с воинскими почестями проводили в последний путь волгоградца Константина Назарова. Сначала родственники планировали похоронить его рядом с отцом - на волгоградской земле, в родном хуторе Алексиковский Новониколаевского района. Но в итоге в пятницу, 19 октября, летчика похоронили на мемориальном кладбище в подмосковной Кубинке. На церемонию прилетели родственники пилота и представители школы, в которой он учился. Позже на здании школы появится мемориальная доска с именем Константина Назарова.

«Мы обязательно изготовим мемориальную доску и в торжественной обстановке водрузим ее на здании средней школы №2, в которой он учился», - цитирует ТАСС главу Новониколаевского района Сергея Чулкова.

Напомним, российский Ил-20 сбили у берега Сирии вечером 17 сентября.

Погибли 15 военных, в том числе и волгоградец Константин Назаров. У летчика остались жена и малышка дочь. В Волгоградской области живут его мать и сестра.

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