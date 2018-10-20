Погода в Волгограде: Дождь, туман и до +18°С

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-20T13:05:52+03:00

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Волгоград укутал плотной белой пеленой первый осенний туман. Говорят, зима наступает после сорока туманов. А пока погода продолжает радовать волгоградцев теплыми деньками. Правда, уже без солнышка. В ближайшие дни синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют дожди, туманы и до 18 градусов тепла днем. Местами по области днем воздух будет прогреваться до +21ºС, а ночью опускаться до +2ºС.

Ночью и утром в воскресенье, 21 октября, в Волгограде снова ожидают туман. Ночью похолодает до +9...+11ºС; днем воздух прогреется до +16...+18°С. Будет сухо, как и в понедельник, 22 октября.

Днем во вторник, 23 октября, в Волгограде синоптики обещают небольшой дождь. Ночью по-прежнему +9...+11ºС, а днем будет немного прохладней -+15...+17°С. Так что отопительный сезон по нормативам должен начаться еще не скоро. Но власти Волгограда обещают включить отопление уже в первые дни похолодания, не дожидаясь пока все заболеют.

В Волгоградской области в три ближайших дня местами также будет дождливо и туманно. Тем не менее, на территории региона сохраняется высокая пожароопасность.