Два человека пострадали в тройном ДТП под Волгоградом

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-20T12:26:21+03:00

Ford Focus на встречке зацепил ВАЗ и лоб в лоб врезался в Hyundai Accent

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Тройное ДТП произошло в пятницу, 19 октября, на трассе в Иловлинском районе Волгоградской области. В начале седьмого вечера 37-летний мужчина на Ford Focus пошел на обгон на 904-м километре автодороги М-4 Тамбов – Волгоград – Астрахань. По предварительным данным, иномарка выехала на встречку, где сначала Ford зацепил ВАЗ 2115. От удара «пятнадцатая» вылетела в кювет. Тем временем, Ford продолжая двигаться по встречке и лоб в лоб столкнулся с встречным Hyundai Accent. В итоге на больничной койке оказались два человека.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, травмы получили 44-летний водитель и 35-летняя пассажир Hyundai. На «скорой» их доставили в больницу.

Всего за последние сутки на дорогах Волгоградской области произошло девять серьезных аварий. К счастью, обошлось без погибших, пострадали в ДТП 19 октября 15 человек.