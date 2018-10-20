Пенсионер устроил наркопритон в своей квартире в Волгограде

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-20T11:29:08+03:00

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Пенсионеры по-разному зарабатывают прибавку к своей небольшой пенсии. Кто-то трудится на даче, кто-то работает охранником в школе. А 69-летний житель Советского района Волгограда решил устроить в своей квартире наркопритон. Мужчина за деньги пускал наркоманов в свой дом, где они могли, как изготовить наркотики, так и принять дозу. На нехорошую квартиру вышли участковые совместно с наркополицейскими регионального главка МВД. При обыске в жилище пенсионера стражи порядка нашли использованный шприц. Как позже выяснили эксперты-криминалисты, в нем находился опий.

- На пенсионера возбудили уголовное дело за «организацию либо содержание притонов», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД.

Пока мужчина находится под подпиской о невыезде. За дружбу с наркоманами ему грозит до четырех лет тюрьмы.